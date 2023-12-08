Oğuz Kaan Salıcı: "Enflasyon Çiftken, Asgari Ücret Zammı Tek Olmaz"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, asgari ücrete 2024 yılı içinde bir kere zam yapılacağı yönündeki açıklamalara tepki gösterdi. Salıcı, “Enflasyon çiftken, asgari ücret zammı tek olmaz… Bunun adı, münasebetsizliktir. Bunun anlamı; ocakta alacağımız 1 kilo peynirin temmuzda 500 grama düşmesidir” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, asgari ücrete 2024 yılı içinde bir kere zam yapılacağı yönündeki açıklamalara tepki gösterdi. Salıcı, "Enflasyon çiftken, asgari ücret zammı tek olmaz… Bunun adı, münasebetsizliktir. Bunun anlamı; ocakta alacağımız 1 kilo peynirin temmuzda 500 grama düşmesidir" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücrete 2024 yılında tek zam yapılacağına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Salıcı, bugün sosyal medya hesabında paylaştığı açıklamada; şu değerlendirmeleri yaptı:

"ASGARİ ÜCRET AÇIKLANIRKEN, DÜNYA DURUYOR ADETA"

"Enflasyon çiftken, asgari ücret zammı tek olmaz. Eğer Türkiye 100 kişilik ve toplam 100 lirası olan bir ülke olsaydı; içimizden 20 kişinin o 100 lirada sadece 50 kuruşu olurdu. O yüzden asgari ücret belirlenirken, enflasyon açıklanırken dünya duruyor adeta. Bunun bir sebebi var. Türkiye, azalan beklentiler çağında. İçine ittirildiğimiz bu çağda geleceğimiz geçmişiz kadar parlak görünmüyor. Hayallerimizi erteliyoruz. Harcamalardan kısıyoruz. Kendimizi ayarlayarak yaşıyoruz. Orta sınıfsızlaşıyoruz. Bunun temel sebebi yüksek enflasyon. ve iktidar; enflasyon çift haneyken, asgari ücretin tek sefer artırılmasını öneriyor. Bunun adı, münasebetsizliktir. Bunun anlamı; ocakta alacağımız 1 kilo peynirin temmuzda 500 grama düşmesidir.

"ASGARİ ÜCRET TÜM ÜCRETLERİ BELİRLEYEN ÜCRETTİR"

Biz; kalitesiz beslenen, taksitlerde zorlanan, tatil yapıp dinlenemeyen, borç sarmalında debelenen, hayattan beklentileri azalan bir millet olamayız, olmamalıyız. Unutmayalım; asgari ücret, tüm ücretleri belirleyen ücrettir. Ne kadar gelire sahip olursa olsun; her mavi yakalının, her beyaz yakalının maaşı asgari ücrete göre düzenlenir. İnsanlar asgari ücretli mi gösteriliyor? Bu da düşük prim ödemesiyle emekliliğe yansıyan bir sömürü biçimidir. Artık kiraların fırladığı büyükşehirlerde yaşamak çok zor halde.

Bir şeyi daha unutmayalım: Geçtiğimiz yıllarda hem dolar hem enflasyon baskılandı. Alın teriyle kazandığımız dövizler Merkez Bankası'nın karanlık dehlizlerinde yırtılıp çöpe atıldı. Asgari ücret artışı dolardaki yükselişin gerisinde kaldı. İğneden ipliğe kadar her şey dolara bağlıyken bu tutum asla kabul edilemez. Asgari ücret enflasyondan korunmalı ve emekçiler büyümeden payını almalı."