Oğuz Kaan Salıcı'dan Bakan Tunç'a: "Yabancı Ülke Vatandaşlarının Serbest Bırakılması, İadesi ya da Tahliyesi Konusunda Yabancı Ülke Yetkililerinden...

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, havaalanında gözaltına alındıktan sonra Alman hükümetinin devreye girmesi sonucu Alman Sol Parti Federal Meclis üyesi Gökay Akbulut’un serbest bırakılması ile uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle dört yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan Danny Awka’nın aynı şekilde İsrailli yetkililerin devreye girmesiyle erken tahliye edilerek ülkesine dönmesini anımsatarak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a “Yabancı ülke vatandaşlarının serbest bırakılması, iadesi ya da tahliyesi konusunda yabancı ülke yetkililerinden telkin alıyor musunuz” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, havaalanında gözaltına alındıktan sonra Alman hükümetinin devreye girmesi sonucu Alman Sol Parti Federal Meclis üyesi Gökay Akbulut'un serbest bırakılması ile uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle dört yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan Danny Awka'nın aynı şekilde İsrailli yetkililerin devreye girmesiyle erken tahliye edilerek ülkesine dönmesini anımsatarak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Yabancı ülke vatandaşlarının serbest bırakılması, iadesi ya da tahliyesi konusunda yabancı ülke yetkililerinden telkin alıyor musunuz" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde, ABD'li Rahip Brunson ve Alman vatandaşı Deniz Yücel'in vatandaşı bulundukları ülkelerin yetkililerinin devreye girmesinin ardından tutuklu bulundukları cezaevinden serbest bırakılmasına benzer iki yeni olayı Meclis gündemine taşıdı. Salıcı, şunları söyledi:

"İSRAİL VATANDAŞI DANNY AWKA'NIN, HENÜZ CEZASININ TAMAMI İNFAZ EDİLMEDEN ERKEN TAHLİYE EDİLEREK ÜLKESİNE DÖNDÜĞÜ ÖĞRENİLMİŞTİR"

"Geçtiğimiz günlerde; Türkiye'de bulunan ailesini ziyaret etmek üzere ülkemize gelen Alman Sol Parti Federal Meclis Üyesi Gökay Akbulut'un Antalya Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında milletvekili olduğunu belirtmesine rağmen 2019 yılındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çıkarılan yakalama kararından dolayı gözaltına alındığı, büyükelçilik ve konsolosluk yetkililerinin Gökay Akbulut ile iletişim halinde olduğu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da olaya müdahil olduğu ancak bu süre zarfında Akbulut'un gözaltı işleminin gerçekleştiği, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın 'üst düzeyde, ısrarlı şekilde ve çeşitli kanallar aracılığıyla olaya müdahil olmasının ardından hakkındaki davanın silindiği ve yakalama kararının kaldırıldığı bilgileri gerek Alman basın yayın organları tarafından gerekse de Gökay Akbulut'un bizzat yaptığı açıklamalardan öğrenilmiştir. Ülkemizde uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasından 10 yıllık hapis cezasıyla hükümlü olan ve 4,5 yıldır cezaevinde olan İsrail vatandaşı Danny Awka'nın, henüz cezasının tamamı infaz edilmeden erken tahliye edilerek ülkesine döndüğü öğrenilmiştir. İsrail Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada; İsrail Devlet Başkanı Herzog'un araya girmesiyle vatandaşlarının ailesine kavuştuğunu belirterek katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerini iletmiştir."

Oğuz Kaan Salıcı, Bakan Yılmaz Tunç'a şu soruları yöneltti:

-Yabancı ülke vatandaşlarının serbest bırakılması, iadesi ya da tahliyesi konusunda yabancı ülke yetkililerinden telkin alıyor musunuz?

-Rahip Brunson'un iadesinde ve Deniz Yücel'in tahliyesinde Adalet Bakanı olan Abdülhamit Gül; Türkiye'nin kendi kaderini kendi tayin eden bağımsız egemen bir ülke ve yargının bağımsız olduğunu söylemişti. O dönemden beri yabancı devlet yetkililerinin talepleriyle benzer şekilde sonuçlanmaya devam eden bu davaların, yabancı ülke yetkililerinin yargı bağımsızlığımıza müdahale etme cesaretini artırdığını düşünüyor musunuz?

-Bu uygulamalar, ülkemiz adalet ve dış politikasının yerleşik bir aracı haline mi gelmiştir?

-Haklarında adli tahkikat yürütülen ya da cezası kesinleşmiş farklı ülke vatandaşlarıyla ilgili yabancı ülke yetkililerinden benzer talepler gelmesi halinde bu talepler de olumlu karşılanacak mıdır?

-Kamuoyuna yansımayan bu ve benzeri başka olaylar yaşanmış mıdır, yaşandıysa kimler hakkında hangi ülke yetkilileri hükümetinizle iletişime geçmiş, kimler serbest bırakılmış, iade edilmiş ya da tahliye edilmiştir?