Oğuz Kaan Salıcı, Bakan Uraloğlu'na Btk'nın "İss Trafık Log Desenı" Uygulamasının Mahkeme Tarafından Iptal Edılmesıne Rağmen Halen Fıılı Olarak...

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), “İSS Trafik Log Deseni” uygulamasının mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen halen fiili olarak sürdürülmesini TBMM’ye taşıdı. Salıcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na “Servis sağlayıcılarının abonelerinin erişim trafik kayıtlarını BTK’ye iletilmesi uygulamasına ne zaman son verilecektir” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), "İSS Trafik Log Deseni" uygulamasının mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen halen fiili olarak sürdürülmesini TBMM'ye taşıdı. Salıcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na "Servis sağlayıcılarının abonelerinin erişim trafik kayıtlarını BTK'ye iletilmesi uygulamasına ne zaman son verilecektir" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Salıcı, BTK'nın "İSS Trafik Log Deseni" uygulamasının mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen halen fiili olarak sürdürüldüğüne dikkat çekti.

"BTK GATE… ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK FİŞLEMESİ"

Konuyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle TBMM'ye taşıyan Salıcı, BTK tarafından alınan 24.10.2018 tarihli ve 2018/DK-BSD-314 sayılı "Abone Desen Yapısı" konulu Kurul kararını hatırlatarak, bu karar uyarınca Türkiye'de faaliyet gösteren 313 internet sağlayıcı firmadan aboneler hakkında detaylı bilgi istendiğini anımsattı. Bu kararın ardından BTK'nın 15.12.2020 tarihinde E-58415308-400-78040 sayılı "İSS Trafik Log Deseni" konulu yeni bir karar alarak, servis sağlayıcılarının abonelerinin erişim trafik kayıtlarının her saat başı Kuruma gönderilmesini talep ettiğini anlatan Salıcı, "BTK'nin istihbarat kurumu gibi faaliyet gösterdiğine, iktidarın davranış manipülasyonu yoluyla kitleleri tesir altına alarak kendi Cambridge Analytica'sını yaratmak istediğine dikkat çekilirken, 'BTK-gate' olarak adlandırılan skandalın ülke tarihinin en büyük fişlemesi olduğu kanaati güçlenmiştir" dedi.

MAHKEMENİN İPTAL KARARINA RAĞMEN KURULUN YENİ BİR DÜZENLEYİCİ KARAR ALMAKTAN İMTİNA ETTİĞİ ÖĞRENİLMİŞTİR

Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin, servis sağlayıcı bir şirketin başvurusu üzerine 29.03.2023 tarihinde "İSS Trafik Log Deseni" ile ilgili Kurul kararının iptal ettiğini belirten Salıcı, "Basına yansıyan haberlerden; kurumun söz konusu mahkeme kararından servis sağlayıcılarını bilgilendirmediği, servis sağlayıcılarının abonelerin erişim trafik kayıtlarını her saat başı kuruma göndermeye devam ettiği, mahkemenin iptal kararına rağmen kurulun yeni bir düzenleyici karar almaktan imtina ettiği öğrenilmiştir" dedi.

Salıcı'nın Bakan Uraloğlu'na yönelttiği sorular şöyle:

"-Söz konusu mahkeme kararı servis sağlayıcılarına bildirilmiş midir, bildirilmediyse ne zaman bildirilecek ve servis sağlayıcılarının abonelerinin erişim trafik kayıtlarını BTK'ye iletilmesi uygulamasına ne zaman son verilecektir?

-Mahkeme kararına rağmen servis sağlayıcılarından abonelerinin erişim trafik kayıtlarını almaya devam eden ve mahkeme kararını yerine getirmeyen Kurul üyeleri hakkında herhangi bir idari soruşturma başlatılmış mıdır?

-Mahkemenin Kurul kararının iptaline istinaden, Kurul kararının uygulanmaya başlanmasından bugüne kadar BTK'ye gönderilen kişisel verilerin imhasına yönelik herhangi bir politika belirlenmiş midir?

-Abonelere ait veriler BTK bünyesinde hangi koşullarda saklanmıştır, bu süre zarfında saklanan veriler herhangi bir saldırıya maruz kalmış mıdır, sızıntı olmuş mudur?

-Servis sağlayıcılarının abonelerine ait kişisel veriler işlenmiş midir; işlendiyse hangi amaçla, hangi kurum ya da kişilerle paylaşılmıştır?"