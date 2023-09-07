Oğuz Kaan Salıcı: Anayasa, Yönetimin Yetkilerini Sınırlandırdığı Ölçüde Sivil Olabilir. Erdoğan Beyazsa, Sivil Anayasa Siyahtır

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Oğuz Kaan Salıcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni adli yılın açılışında bir kez daha gündeme getirdiği sivil anayasayla ilgili sözlerine ilişkin; “Anayasa, yönetimin yetkilerini sınırlandırdığı ölçüde sivil olabilir. Erdoğan beyazsa, sivil anayasa siyahtır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Oğuz Kaan Salıcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni adli yılın açılışında bir kez daha gündeme getirdiği sivil anayasayla ilgili sözlerine ilişkin; "Anayasa, yönetimin yetkilerini sınırlandırdığı ölçüde sivil olabilir. Erdoğan beyazsa, sivil anayasa siyahtır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021 yılından bu yana "sivil anayasa" ile ilgili konuşmalarının yer aldığı bir video kolojını paylaştı. Salıcı, paylaşımına; "Yeni anayasa filmi tekrar sahnede. Anayasa kavramının özü sınırlı iktidardır. Erdoğan'ın asıl derdi ise sınırsız iktidar. Anayasa, yönetimin yetkilerini sınırlandırdığı ölçüde sivil olabilir. Erdoğan beyazsa, sivil anayasa siyahtır" notunu ekledi.