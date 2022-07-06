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Arı kolonisi firarda

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ardahan'da oğul veren binlerce arı, merkeze bağlı Taşlıdere köyünde çam ağacına konarak yuvalandı.

Ardahan'da oğul veren binlerce arı, merkeze bağlı Taşlıdere köyünde çam ağacına konarak yuvalandı.

Ardahan merkeze bağlı Taşlıdere köyünde Kadir Özer'e ait arılı kovanların bulunduğu bahçede çam ağacına yuvalanan oğul veren arılar kısa süreli hareketliliğe neden oldu. Kraliçe arıyı takip eden oğul arılar, çam ağacına yuvalandı. Arıcı Kadir Özer, kovanlarından kaçan arılara müdahale etti. Çam ağacına yuvalanan bal arıları ağaç dalları üzerine kümelenerek üzüm salkımı oluşturdu.

Ardahan'da geleneksel yöntemlerle üretilen başta bal ve arı ürünleri olmak üzere, organik ürünleri tüketiciyle buluşturmak adına kurulan Kafkaseli Gıda'nın sahibi Özer, çam ağacı üzerinde üzüm salkımı oluşturulan arıları kovanın içerisine silkeledi. Arıları kovana alan Özer, "Ana arının kokusu çam ağacına yayılınca oğullar çam ağacına oğul verdi. Ağaçta yuvalanan oğul arıları doğrudan kovana aldık. Kovanda oğul arıları beslemek için 4 tane mum veriyoruz. Ondan sonra şerbet vererek beslenmesine başlıyoruz. Bu işlem sonbahara kadar böyle devam ediyor. Güçlü bir kovan olarak hazırladığımız arılı kovanlar gelecek yıllarda bal verme işlemine başlayacaktır" dedi.

(Olgun Yıldız - İHA)

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