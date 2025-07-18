Oğul Tarafından Pompalı Tüfekle Vurulan Baba Hayatını Kaybetti

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Sakarya'da tartıştığı oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan 64 yaşındaki baba, tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay sonrasında oğlu tutuklandı.

Sakarya'da oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan baba, tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Erenler ilçesinde 14 Temmuz'da evinin önünde tartıştığı oğlu B.A'nın pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan baba E.A, tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Erenler ilçesi 1186 Sokak'ta 14 Temmuz'da, evinin önünde bulunan E.A. ile oğlu B.A. arasında tartışma çıkmış, B.A'nın evin balkonundan pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan baba, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Olay yerinden kaçan şüpheli B.A. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
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