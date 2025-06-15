Oğul Tarafından Bıçakla Öldürülen Babanın Cenazesi Defnedildi

Oğul Tarafından Bıçakla Öldürülen Babanın Cenazesi Defnedildi
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Çubuk'ta oğlu Y.D. tarafından boğazı kesilerek öldürülen Nihat Delil toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan Y.D., mahkeme tarafından tutuklandı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, oğlu Y.D. (17) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülen Nihat Delil (55) toprağa verildi.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atlas Sokak'ta meydana geldi. Nihat Delil ile oğlu Y.D., evde alkol almaya başladı. Bu sırada Y.D. ile kız arkadaşına mesaj attığını öne sürdüğü babası Nihat Delil arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D., evde bulunan bıçakla babasının boğazını kesti. Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Nihat Delil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Y.D. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Y.D., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nihat Delil'in cenazesi ise bugün İncek Emin Bayraktar Camisi'nde kılınan namazın ardından İncek Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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