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oğul, sobadan sızan gazla hastanelik oldu

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oğul, sobadan sızan gazla hastanelik oldu

KÜTAHYA'da, ısınmak için soba yakıp, uyuyakalan Sadettin Yentür (58) ile oğlu Bekir Yentür (26), sızan gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

KÜTAHYA'da, ısınmak için soba yakıp, uyuyakalan Sadettin Yentür (58) ile oğlu Bekir Yentür (26), sızan gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Evliya Çelebi Mahallesi Deprem Konutları 2'nci Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Sadettin Yentür ile oğlu Bekir Yentür, ısınmak için evde soba yaktı. Baba ile oğlu, bir süre sonra sobadan sızan gazdan etkilendi. Koku üzerine apartman sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekipleri, eve gelerek fenalaşan baba ile oğlunu Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Evliya Çelebi Mahallesi Kütahya Baba Güncel Haberler

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