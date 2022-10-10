Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavına başvuru sonuçları açıklandı Güncel Haberler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 Kasım'da yapılacak uzman ve başöğretmenlik için sınav başvurusunda bulunanlar ile sınavdan muaf olanların başvuru sonuçlarını yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 Kasım'da yapılacak uzman ve başöğretmenlik için sınav başvurusunda bulunanlar ile sınavdan muaf olanların başvuru sonuçlarını yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru sonuçlarını öğrenebilecek. Kaynak: AA / Güncel milli eğitim bakanlığı Güncel Haberler

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