Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı örnek soruları yayımlandı

Güncel Haberler

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı örnek soruları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na yönelik örnek sorular yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na yönelik örnek sorular yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girecek öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan örnek sorular, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı paylaşıldı.

Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülü, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.

Uzman Öğretmenlik Sınavı Örnek Soru Kitapçığı ve Başöğretmenlik Sınavı Örnek Soru Kitapçığı'na 'www.meb.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.

(Huzeyfe Tarık Yaman - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

milli eğitim bakanlığı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title