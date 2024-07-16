Öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları başladı

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvurularına ilişkin duyuru yayımlandı. Buna göre başvurular 1-7 Ağustos günleri arasında alınacak, atamalar ise 16 Ağustos'ta yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme talebine ilişkin duyuru yayımladı.

Başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak, öğretmenler birinci aşamada 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamalar ise 16 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 19 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yapılabilecek.