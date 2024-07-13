Öğretmenlerin eylemleri 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle ara verdi

(ANKARA) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş üyesi öğretmenler hak talepleri ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne tepkilerini ortaya koymak için TBMM yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda sürdürdükleri eylemlerine, parkta düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle ara verdi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, taban maaş belirlenmesi talebiyle 49. gün önce Meclis'in yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda eğitim nöbeti başlatmıştı. Eğitim-Sen ve Eğitim-İş' üyeleri de Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni protesto etmek için aynı yerde eyleme başladı.

Sendikalar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle parkta düzenlenecek etkinlikler nedeniyle eylemlerine ara verdi. Özel Okul Öğretmenleri Sendikası, eğitim nöbetine sendikanın Ankara Şubesi'nde devam edeceklerini duyurdu. Sendikalar eylemlerine 16 Temmuz Salı gününden itibaren devam edecek.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda; "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri'nin Meclis Parkı'nda yapılacak olması ve park alanında bu kapsamda geniş hazırlık çalışmalarının sürdürülecek olması nedeniyle Eğitim Nöbeti'mize 13-14-15 Temmuz (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) günleri Ankara Şubemizde devam edeceğiz. Salı günü itibarıyla nöbetimiz Milli Egemenlik Parkı'nda devam edecektir" denildi.