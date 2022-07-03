Öğretmenleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Anlattı

CHP Elazığ İl Başkanlığı, liseyi Elazığ'da okuyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerini bularak bir video hazırladı. Videoda öğretmenleri, Kılıçdaroğlu'nun öğrencilik yıllarını anlattı. Günay Cafer Şenol, "Kılıçdaroğlu, çok zeki, çok çalışkan, çok mütevazı bir öğrenciydi. Okulu birincilikle bitirdi" derken Suna Malatacık ise "Sayın Kılıçdaroğlu, benim için hep övünç kaynağı oldu. Onu geleceğin cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum, en büyük dileğim bu" diye konuştu.

CHP Elazığ İl Başkanlığı'nın hazırladığı videoda, lise eğitimini Elazığ Ticaret Lisesi'nde alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönemdeki öğretmenleri Günay Cafer Erol, Suna Malatacık ve Şükriye Şenol, o günlere dair anılarını anlattı ve Kılıçdaroğlu için temennilerini dile getirdi.

"KILIÇDAROĞLU ÇOK ZEKİ, ÇOK ÇALIŞKAN, ÇOK MÜTEVAZI BİR ÖĞRENCİYDİ"

Emekli öğretmen Günay Cafer Şenol, "Ticaret lisesi meslek dersleri emekli öğretmeniyim. Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ Ticaret Lisesi'nde öğrencimizdi. Ben, ona maliye ve maliye muhasebesi derslerini okuttum. Kılıçdaroğlu, çok zeki, çok çalışkan, çok mütevazı bir öğrenciydi. Okulu birincilikle bitirdi. O günden bu yana, son günlere kadar ilişkimiz hiç kesilmedi. Şimdi büyük bir siyasi sorumluluk almış, çok büyük bir mücadele veriyor. Başarısını gönülden diliyorum ve başarılı olacağına da inanıyorum" dedi.

"ONU GELECEĞİN CUMHURBAŞKANI OLARAK GÖRMEK İSTİYORUM, EN BÜYÜK DİLEĞİM BU"

Suna Malatacık ise "Öğretmenlik yıllarımın dürüst, çalışkan, onurlu davranışlarıyla örnek öğrencisi saydığım Sayın Kılıçdaroğlu'na sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Atatürkçü, vatanına bağlı, doğruluktan asla taviz vermeyen nesiller yetiştirdiğime inanıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, benim için hep övünç kaynağı oldu. Onu geleceğin cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum, en büyük dileğim bu" diye konuştu.

" KEMAL İLE BULUŞUP BU DEFTERİ VERECEKTİM AMA KISMET OLMADI"

Şükriye Şenol da şunları söyledi:

"1968 yılında mezun olduktan sonra Elazığ Ticaret Lisesi'nde öğretmenliğe başladım. Son sınıf öğrencilerimden Kemal'e, son sınıfımda mali cebir dersleri verdim. Mali cebir derslerinde Kemal, çok başarılı bir öğrenciydi. Ben konumu anlattıktan sonra yapılacak örneklerimde ilk tahtaya kalkan öğrencimdi. Adeta benim asistanım olarak devam etmiştir. Aynı zamanda çok güzel defter tutardı ve ben, Kemal mezun olduktan sonra da o defteri öğretmenliğim boyunca; 30 yıl öğretmenlik yaptım, bu kadar yıl boyunca girdiğim derslerde, mali cebir derslerinde bu defter yanımda hep bulunmuştur. Kemal ile buluşup bu defteri verecektim ama kısmet olmadı. Şimdi artık aradan yıllar geçti. Kemal, siyasi hayata atıldı. Onun başarılarını televizyondan sık sık seyrediyorum, takdir ediyorum ve destekliyoruz. İnşallah bugünkü çabaların sonucunda da iyi bir netice alacaktır. Kendisine ve ailesine sevgilerimi gönderiyorum."

ANKA / Güncel