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Öğretmenlere 12 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak

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Öğretmenlere 12 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 12 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 12 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının illere gönderdiği yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu yıl 1325 lira olarak belirlendiği, ödemenin 12 Eylül'den itibaren yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

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