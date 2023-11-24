ÖĞRETMENLERDEN 'ÖĞRETMENLER GÜNÜ' KLİBİ

MERSİN'in Erdemli ilçesinde ilkokul öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 'Benim Adım Öğretmen' adlı şarkıya klip çekerek Atatürk'ü ve şehit öğretmenleri andı.

Erdemli Alata ilk ve ortaokulu öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kamera karşısına geçti. Öğretmenler ilçenin tarihi ve turistik yerlerinde 'Benim Adım Öğretmen' adlı şarkıya Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenler anısına klip çekenklip çektiler. Klip, sosyal medya hesaplarından yayınlanınca büyük beğeni topladı. Alata Ortaokulu Müdürü Durmuş Yılmaz, "24 Kasım Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında Alata İlk ve Ortaokulu öğretmenlerimiz ile birlikte ilçemizin tarihi ve turistik yerleri ile birlikte doğa güzelliği ile ilgi çeken yerlere giderek 'Benim adım öğretmem' adlı şarkıya klip çektik. Hem ilçemizin güzelliklerini tanıtmış olduk hem de güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen bütün öğretmenlerimize teşekkür eder, 24 Kasım öğretmenler gününü kutlarım? dedi. (DHA)