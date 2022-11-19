Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğretmenler uzmanlık sınavında ter döktü

Güncel Haberler

Öğretmenler uzmanlık sınavında ter döktü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da yapıldı.

Öğretmenler uzmanlık sınavında ter döktü

TRABZON - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da yapıldı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Trabzon'da da gerçekleşen Öğretmenlik Kariyer Basamaklı Yazılı Sınavı ile ilgili öğretmenler sabah saatlerinde sınavın yapılacağı okullara gelerek yapılan kontrollerin ardından sınava girdi.

Trabzon'da değişik okullarda yaklaşık 3 bin 500 kadar öğretmenin sınava girdiği öğrenilirken, öğretmenler uzman öğretmen olabilmek için, uzman öğretmenler ise baş öğretmen olabilmek için ter döktü.

Öte yandan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavının 81 ilde bin 489 okulda 28 bin 650 salonda gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

milli eğitim bakanlığı Trabzon Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title