Öğretmenler, özel öğrencilerle çalıp söyledi

BİNGÖL - Bingöl'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde öğretmenler, özel öğrencilerle birlikte farkındalık oluşturmak amaçlı "Özel Eğitim için Söyle" adlı video müzik çalışması yaptı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde, Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Özel Eğitim Uygulama Okulu, bir farkındalık projesi hazırladı. "Özel Eğitim için Söyle" adlı çalışmayı hazırlayan müzik öğretmenleri, uygulama okulundaki özel öğrencileri de projeye dahil ederek onlarla birlikte şarkı söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel'in video klipte bağlama çalarak öğretmen ve öğrencilere eşlik etti.

Her vatandaşın engelli bireylerle empati kurması gerektiğinin altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulu'muz, güzel bir klip hazırladı çocuklarımızla birlikte. Ben de o klipte çocuklara destek olmak amacıyla, engelliler günü farkındalığını arttırmak amacıyla bağlama çaldım. Bu vesileyle engellilerin gününü kutluyorum. İnsanlardan beklediğimiz, onlarla empati kurabilmeleri ve bugün de onların farklılıklarına ortak olabilmeleri. Bu çalışmayı hazırlayan arkadaşlara emekleri için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Çalışmayı hazırlayan müzik öğretmenlerinden Erdem Endam, özel öğrencilerin önünde herhangi bir engel olmadığını belirtti.

Endam, "Öğretmen arkadaşlarımızla bir sosyal sorumluluk projesi hazırlamak istedik. Bu bağlamda müzik, video klip yapmayı düşündük. ve burada çalışan personel, öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte farkındalık oluşturmak adına bu projeye herkesi dahil ettik. Aslında projenin amacı tamamen özel çocuklarımızın, gençlerimizin her insan gibi her şeyi yapabileceği ve önünde engel bulunmadığını sunmaktı. Tamamen amacımız bu şekilde bir farkındalık oluşturmaktı" dedi.