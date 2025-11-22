Öğretmenler Olası Afetlere Karşı Hazırlık İçin Tatbikat Yapıyor

Daha önce Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem bölgesinde görev yapan MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) üyesi öğretmenler, olası afetlere karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Edirne'de AKUB üyesi 117 öğretmen, derslerin ardından olası afetlerde arama kurtarma faaliyetlerinde yer almak için tatbikat ve çeşitli eğitimlere katılıyor.

Edirne MEB AKUB ekibi lideri Serhat Üretmen, AA muhabirine, ekibin afetlere hazırlıklı olması için tatbikat ve eğitimlerin sürdürüldüğünü söyledi.

Okullarda veli, öğrenci ve öğretmenlere afet farkındalığı eğitimi de verdiklerini belirten Üretmen, "Özellikle öğrencilerimize bölgesel afetlerin çeşitlerini, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası neler yapılması gerektiğini de anlatıyoruz. Afetlere karşı hazır hale gelmelerini sağlıyoruz." dedi.

Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem bölgelerinde de görev yapan öğretmenlerin, sadece sınıfta olmadığını, sahada aktif yer aldığını vurgulayan Üretmen, şöyle konuştu:

"MEB AKUB ekibi, yaptıklarıyla öğretmenlerin insanlara her türlü konuda yardımcı olabileceğini gösteriyor. 81 ilimizde meslektaşlarımızdan oluşan ekipler, yaptığı çalışmalarla sahada, alanda, sınıflarda milli eğitim alanında olduğu gibi diğer alanlarda da başarılı şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca 26 Kasım'da da olası İstanbul depremine hazırlık kapsamında Adalar Merkezli Büyük İstanbul Tatbikatı'na katılacağız. Hepimiz AFAD gönüllüsüyüz ve AFAD ile işbirliği içerisinde çalışarak insanların hayatına dokunmaya devam ediyoruz."

"Bu görevi yerine getirmek gurur verici"

Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Tülay Yıldız da deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katıldığını ve ekipte lojistik uzmanı olarak görev yaptığını belirtti.

Coğrafya öğretmeni olarak müfredat kapsamında derslerde deprem konusunu da işlediğini bildiren Yıldız, "Bu konu öyle bir konu ki insana temasla başlıyor. Öğretmenlik zaten insana dokunmak anlamı taşıyor. Arama kurtarma ekibinde bu görevi yerine getirmek gurur verici. Öğretmen olmanın yanı sıra dersler dışında deprem farkındalığı yaratmak, duyarlılıkları uyandırmak ve bilinç oluşturmak adına deneyimlerimi aktarıyorum." dedi.

Edirne 2. Bayezid Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Gökhan Eren ise deprem bölgesinde çok sayıda insanı enkazdan sağ çıkardıklarını anlattı.

Arama kurtarma faaliyetinde unutamadıkları ve etkilendikleri olayların olduğunu belirten Eren, şunları kaydetti:

"Edirne Ticaret Borsası İlkokulu Müdür Yardımcısı merhum Gülen Ceripoğlu da Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'ın İskenderun ilçesinde ailesinin yanında yakalanmıştı. Depremin ardından görev yerimiz İskenderun'du, kendisini tanıyorduk, meslektaşımızı ailesinin yıkılan evinin enkazından çıkardık. Bu bizi çok etkilemişti. Aynı gün başka bir vatandaşımızı da enkazdan sağ çıkardık. Aynı gün içerisinde hem üzüntüyü hem de sevinci yaşadık. Bir öğretmen olarak bu alanda da insanların hayatlarına dokunmak gurur verici bir duygu."

"Birilerinin hayatına dokunmak istedik"

Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Nihan Akın Filiz, hem öğretmen hem de MEB AKUB üyesi olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

İnsanlara yardım etmenin "dünyanın en güzel hissi" olduğunu belirten Filiz, şöyle devam etti:

"Öğretmen olarak eğitim öğretim faaliyeti sürdürüyoruz ama bu ekipte insanlara dokunmanın, onlara yardımcı olmanın ve onları kurtarmanın mutluluğunu yaşadık. Arama kurtarmanın yanı sıra vatandaşlarımızı iyileştirme faaliyetlerine katıldık. Öğrencilere çadırlarda eğitim öğretim, psikolojik destek faaliyeti sağladık. Şu anda da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tatbikatlar ve eğitimler yapıyoruz."

Edirne Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu bilişim öğretmeni Hatice Acar da deprem bölgesinde yardım ettikleri vatandaşlarla görüşmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Mutlu anların yanı sıra üzücü olaylara şahitlik ettiklerini anlatan Acar, "Deprem bölgesinde bir şeyin ucundan tutmak istedik, birilerinin hayatına dokunmak istedik. AFAD gönüllüsüydük, 6 Şubat vesilesiyle MEB AKUB üyesi de olduk. Öğretmenliğin verdiği vazifeyle insanların hayatına dokunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.