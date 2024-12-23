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Öğretmenler için Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Süreci Başlıyor

Öğretmenler için Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Süreci Başlıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin mazeretlerine bağlı yer değiştirme başvurularının 30 Aralık 2024 - 8 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Atamalar 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

(ANKARA ) - Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvurularının 30 Aralık 2024 - 8 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Atamalar, 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan "aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler"den birine bağlı olarak mazereti bulunanların yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

Duyuruya göre, başvurular 30 Aralık 2024 - 8 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak. Ön başvurusu onaylananlar,  10 - 14 Ocak 2025 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden eğitim kurumu tercihinde bulunacak.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemlerinde görev süreleri hesaplanırken 28 Şubat tarihi esas alınacak. Atamalar 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yapılacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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