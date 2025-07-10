Öğretmenler İçin İller Arası Yer Değişikliği Başvuru Süreci Başlıyor

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Milli Eğitim Bakanlığı, aile birliği, sağlık, can güvenliği gibi nedenlerle iller arası yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler için başvuru sürecini 18 Temmuz'da başlatacak. Başvuru işlemleri iki aşamalı olarak yapılacak ve atama işlemleri 6 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle iller arası yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler için başvuru süreci 18 Temmuz'da başlatılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.

Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden "MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların iller arası yer değiştirme başvuruları, duyuruda yapılan açıklamalar doğrultusunda alınacak.

Başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler, birinci aşamada 18 Temmuz-29 Temmuz'da belgeleriyle mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada 31 Temmuz-5 Ağustos'ta tercih başvurusunda bulunabilecek.

Atama işlemleri, başvuruların tamamlanmasının ardından 6 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri, 7 Ağustos itibarıyla yapılabilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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