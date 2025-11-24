Öğretmenler Günü Törenleri: 5 İlde Coşku ve Saygı

Sivas, Niğde, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivas'ta, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparak öğretmenlerin gününü kutladı.

Programda çeşitli oratoryo gösterileri sunulurken, mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

Niğde

Niğde'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Özbek, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde devam programda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin geçmişten geleceği maarif yolculuğa yön verdiğini ifade etti.

Öğrencilerin müzik dinletisi ve halk oyunu gösterisinin sunulduğu programda, aday öğretmenler yemin etti, emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verildi.

Yozgat

Yozgat'ta, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan program, Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda devam etti.

Programda konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Özkan, devletlerin gelişiminde çalışma, adalet ve ahlakın önemine vurgu yaparak Cumhuriyeti ve milleti koruma görevinin millete, yüceltme görevinin ise öğretmenlere ait olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak da öğretmenlere başarı dileklerinde bulundu.

Fatma Temel Turhan Ortaokulu Türkçe öğretmeni Emine Merve Türkmenkılıç, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programda, emekli okul müdürü Hüseyin Kaya'ya "Hizmet Şeref Belgesi" takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen fotoğraf, öykü ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösteriminin ardından program sona erdi.

Nevşehir

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, tüm öğretmenlerin günlerini kutladığı konuşmasında, "Yeryüzünün imarı ile neslin korunması ancak anneler ve öğretmenlerin müşfik dokunuşu ile mümkündür. Bu süreçte bizleri eğiten öğretmenlerimiz zihnimizde ve gönlümüzde kalıcı izler bırakan en saygın öznelerdir." dedi.

Öğretmenliğin önemini anlatan slaytın izlenmesinin ardından öğrencilerce şiir okundu.

Mahmut-Dudu Yazıcı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı oratoryonun sahnelendiği program, emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verilmesiyle sona erdi.

Kırşehir

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, herkesin mutlaka hayatına dokunan, hoşgörü, sabır ve sevgiyle kucaklayan, engin tecrübesiyle doğru yolu gösteren, asla unutulmayan öğretmenler bulunduğunu, onları ve tüm öğretmenlerin gününü kutladığını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen de eğitimin merkezine insanı alan, değer temelli, kültürel kodlarla uyumlu ve geleceğin becerileriyle donatılmış bir nesil yetiştiren öğretmenlere, yalnızca bilgiyle değil, milli ve manevi değerlerle de öğrencileri yetiştirirken ki özverili gayretleri için teşekkür etti.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun konuşmalarının ardından adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin merasimi, emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" takdimi ve öğretmenler korosunun müzik dinletisi gerçekleştirildi.