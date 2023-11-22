"Öğretmenler Günü"ne 3 gün kala şehit edilen Ayşenur öğretmen, gününü hiç kutlayamadı

Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristlerin Gaziantep'in Karkamış ilçesine geçen yıl düzenlediği roketatarlı ve havanlı saldırıda hayatını kaybeden Ayşenur öğretmenin ailesi, kızlarının ilk öğretmenlik yılında yaşamını yitirmesinin acısını yaşıyor.

Anne Hayriye Alkan, AA muhabirine, kızının terör saldırısında hayatını kaybetmesinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen acılarının halen taze olduğunu belirtti.

Daha önce 24 Kasımları böyle bir hüzünle karşılayacağını aklından geçirmediğini ve halen olayın şokunu atlatamadığını dile getiren Alkan, şöyle konuştu:

"Bizim için buruk bir kutlama ama tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum, kızım bu sevinci yaşayamadı. Ona bunu çok gördüler. Bir defa bile olsun Öğretmenler Günü'nü kutlayamadan hayattan kopardılar kızımı. Hayali öğretmen olmaktı. Çok istiyordu öğretmen olmayı. Hayali gerçek oldu ama kızımın hayalini yarım bıraktılar. Kızıma bunu yaşatan terör örgütünü Allah kahretsin. Onları perişan etsin, şu an yaşadığım acıyı bir ben bir Allah bilir. Bu acının tarifi yok. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Aradan bir yıl geçti ama bizim için çok acı ve özlem dolu bir yıl oldu. Benim kızım çok iyi bir insandı, insanlara yardım etmeyi çok severdi."

Baba Mustafa Alkan ise kızı Ayşenur'un öğrencilerine düşkün, cıvıl cıvıl bir öğretmen olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Onun tek bir hayali vardı, öğretmen olmaktı. Hayali gerçek oldu, öğretmen oldu benim kızım. Ancak görev yeri olan Karkamış ilçesinde hain terör örgütü saldırısında şehit oldu. Olayın yaşandığı gün kendisine ulaşamadım. Sonrasında okulla irtibata geçtiğimizde şehit olduğunu öğrendim. Vatanımız, milletimiz, devletimiz sağ olsun. Kızıma Öğretmenler Günü kutlamak nasip olmadı ama tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Teröre ve destekçilerine de bin bir türlü lanet olsun, Allah onları kahretsin."

Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristler tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 21 Kasım 2022'de düzenlenen roketatarlı ve havanlı saldırıda öğretmen Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetmişti.