Öğretmenler Günü'nde TÖİŞ SEN'den Kutlama Mesajı

(ANKARA) - Tüm Özel Öğretim ve Muhtelif Kurs İş Vereni Sendikası'ndan (TÖİŞ SEN) yapılan açıklamada, "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında tüm eğitim emekçilerinin Öğretmenler Günü'nü kutlar, takdir ve şükranlarımızı sunarız" denildi.

TÖİŞ SEN'den, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin geleceğini şekillendiren, her bir öğrencinin hayatına dokunan, öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarız. Eğitim, bir toplumun en temel yapı taşıdır ve öğretmenlerimiz bu taşların üzerine inşa edilen güçlü bir toplumun temellerini atan mimarlarıdır. Öğretmenlerimiz yalnızca eğitim sisteminin değil aynı zamanda toplumumuzun da en değerli bireyleridir. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunarız.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında tüm eğitim emekçilerinin Öğretmenler Günü'nü kutlar, takdir ve şükranlarımızı sunarız. Öğretmenlerimizin çalışma hayatındaki haklarını gözetmek başta devletimizin sonra da biz sendikaların birinci görevidir.

Ülkemizin ilk eğitim işverenleri sendikası olarak eğitimin kalitesinin artırılmasında öğretmenlerimizin desteği ve katkısının büyük önem taşıdığını biliyoruz. Öğretmenlerimizin, mesleki gelişim, iş gücü verimliliği ve eğitimdeki yenilikçi yaklaşımlar için sürekli desteklenmesi gerektiğine de inanıyoruz. Bu bağlamda TÖİŞ SEN olarak öğretmenlerimizin üye işyerlerinde mutluluk ve refah içinde çalışabilmeleri için gerek özlük haklarını gerekse hizmet içi eğitimlerini yakından takip etmek başat amaçlarımızdan biridir.

Devletimizin yetkili organlarının 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre ruhsat almamış kaçak eğitim öğretim yapan yerleri kapatmasıyla Özel Öğretim Kurumlarının içine düştüğü sıkıntılar nispeten azalacaktır. TÖİŞ SEN olarak üye işyerlerimiz arasında çalışma barışını sağladığımızda öğretmenlerimizin özlük haklarının da hızla düzeldiği görülecektir. TÖİŞ SEN olarak çözümler üretmek adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme misyonunu üstlenmiş bulunmaktayız.

Eğitimin ve öğretimin yalnızca yasal, etik ve bilimsel bir zemi üzerinde sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir olduğunu unutmamalıyız."