Haberler

Öğretmenler Günü'nde Geleneksel Müziğe Veda

Güncelleme:
Bursa'daki Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler için özel bir beste yapıldı. Eser, okulun öğrencileri tarafından seslendirilirken, geleneksel müziğin izlerini taşımasıyla dikkat çekti.

Bursa'daki Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Projesi öğrenci ve öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere ithafen beste yaptı.

Sözlerini Okul Müdürü Yunus Akkoç'un yazdığı, bestesini okulun müzik öğretmeni Ömer Köylü'nün yaptığı eseri, okulun "Musiki Projesi" öğrencileri seslendirdi. Eserin klibini ise Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Alan Şefi Engin Ünsal hazırladı.

Öğretmen sevgisinin anlatıldığı eserin bestesi geleneksel müziğin izlerini taşıyor.

Okulun öğrencilerden solist Hasan Erdem Yetim, eseri söylerken çok heyecanlandığını ve duygulandığını belirterek, "Bizleri yetiştiren, bugünlere getiren öğretmenlerimizin huzurunda onlara ithafen bir eser okumak benim için çok heyecan ve gurur vericiydi." ifadelerini kullandı.

Eserin bestecisi Köylü de eserin sözlerinin çok güzel olduğunu vurgulayarak, "Beste yaparken geleneksel musikimizin tınılarından, formlarından faydalandık. Böyle olsun istedik. Çünkü biz burada geleneksel musikimizin eğitimini veriyoruz. Öğrencilerimiz dini musiki, Türk sanat musikisi ve Türk halk müziğinin eğitimini alıyorlar." açıklamasında bulundu.

Okul Müdürü Yunus Akkoç ise 5 yıldır projenin devam ettiğini, kültür ve medeniyetin müziğini genç kuşaklara aktarmanın bu projeyle mümkün olduğunu vurguladı.

Akkoç, hem güfte ve beste yapma hem de geleneksel sazların yeni nesil tarafından öğrenilmesi konusunda bu projenin güzel bir fırsat sunduğuna değinerek, "Bu birikimle kutsal bir mesleği icra eden öğretmenlerimize bir nostalji yaşatmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
