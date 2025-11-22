Öğretmenler Günü Fotoğraf Sergisi Açıldı

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığınca 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren karelerin yer aldığı "Öğretmen Gözüyle" fotoğraf sergisi başkentte ziyarete açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin sanatsal faaliyetlere katılımını teşvik etmek amacıyla ülke genelinde düzenlenen yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserler, Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

"Öğretmen Gözüyle" temalı yarışmada Türkiye genelinden gönderilen 843 eser, seçici kurul tarafından değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda dereceye giren, mansiyon almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan 50 fotoğraf, sanat galerisinde yer aldı.

Fotoğraf sergisinin açılış töreni Milli Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı'nın katılımıyla gerçekleşti. Serginin açılışında konuşan Arıcı, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Arıcı, Öğretmenler Günü kapsamında yapılan yarışmaya tüm ülkeden katılım olmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, katılım sağlayan ve sürece emek veren herkese teşekkür etti.

Sergide yer alan 50 eser, 27 Kasım'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Yarışmada dereceye giren öğretmenlerin ödülleri ise Ankara'da düzenlenecek 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programında verilecek.