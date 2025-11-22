Haberler

Öğretmenler Günü Fotoğraf Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Öğretmen Gözüyle' temalı fotoğraf sergisi, başkent Ankara'da sanatseverlerle buluştu. Sergide, dereceye giren 50 eser 27 Kasım'a kadar sergilenecek.

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığınca 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren karelerin yer aldığı "Öğretmen Gözüyle" fotoğraf sergisi başkentte ziyarete açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin sanatsal faaliyetlere katılımını teşvik etmek amacıyla ülke genelinde düzenlenen yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserler, Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

"Öğretmen Gözüyle" temalı yarışmada Türkiye genelinden gönderilen 843 eser, seçici kurul tarafından değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda dereceye giren, mansiyon almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan 50 fotoğraf, sanat galerisinde yer aldı.

Fotoğraf sergisinin açılış töreni Milli Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı'nın katılımıyla gerçekleşti. Serginin açılışında konuşan Arıcı, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Arıcı, Öğretmenler Günü kapsamında yapılan yarışmaya tüm ülkeden katılım olmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, katılım sağlayan ve sürece emek veren herkese teşekkür etti.

Sergide yer alan 50 eser, 27 Kasım'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Yarışmada dereceye giren öğretmenlerin ödülleri ise Ankara'da düzenlenecek 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programında verilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.