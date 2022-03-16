Öğretmenler doktorlar için konser verdi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, öğretmenlerin oluşturduğu Şehr-i Dilara Türk Müziği Topluluğu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktorlara konser verdi.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonundaki program Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen, ilkokul öğrencileri arası "Sağlık Çalışanlarına Vefa" temalı mektup yarışmasında birincilik ödülü alan Mert Efe Uzun'un "Sevgili Merhamet" adlı mektubuna hazırlanan videonun izlenmesiyle başladı.

Video gösteriminin ardından başlayan konserde öğretmenler pop, Türk sanat ve Türk halk müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Konseri izleyen sağlık çalışanları, zaman zaman öğretmenlere eşlik etti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, konserin ardından yaptığı konuşmada, Kastamonu'daki tüm sağlıkçıların Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sağlıkçıların mesleğinin çok kutsal olduğuna belirten Çakır, "Doktorlar önemli ve kutsal bir görevi yerine getiriyor. O nedenle bugün çok önemli ve anlamlı. Bu güzel etkinlikte bir arada vakit geçirdiğimiz için mutluyum." dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu ise 14 Mart etkinlikleri kapsamında öğretmenlerce hazırlanan konserin oldukça anlamlı olduğunu söyledi.