Öğretmenler Arası Hikaye Yazma Yarışmasının Sonuçları Açıklandı

Güncelleme:
MEB'in düzenlediği 'Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar' temalı hikaye yazma yarışmasında 20 eser yayımlanmaya değer bulundu. 2 bin 76 öğretmenin katıldığı yarışma, çocuk edebiyatına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen "Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" temalı öğretmenler arası hikaye yazma yarışmasının sonuçları belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu, öğretim içeriklerini destekleyici, öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun değer temelli içeriklerin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla yapılan yarışmanın başvuruları 30 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı.

"Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" temalı öğretmenler arası hikaye yazma yarışmasıyla öğretmenlerin, kültürden ilham alan, eğitimde kullanılabilecek ve çocuk edebiyatına katkı sunacak özgün hikayeler üretmeleri hedeflendi.

2 bin 76 öğretmenin, farklı yaş düzeylerinde hikayeleriyle katılım gösterdiği yarışmanın değerlendirmeleri sonucunda, 4 kategoride yayımlanması uygun görülen hikayeler belirlendi.

Buna göre, 4 farklı sınıf düzeyinde toplam 20 hikaye yayımlanmaya değer görüldü.

Yayımlanmak üzere seçilen eserlere, "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
