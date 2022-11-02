Öğretmenler 1 gün iş bıraktı

TÜRKİYE genelinden 13 sendikaya üye öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı 1 gün süreyle iş bıraktı.

Öğretmenler, yurt genelinde iş bırakma eylemi yaptı. Ankara'da iş bırakan 13 sendikaya üye bir grup öğretmen, Ulus'ta Atatürk Heykeli önünde toplandı. Öğretmenlere CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da eşlik etti. Öğretmenler 'dünyada öğretmenler eşit, Türkiye'de çeşit çeşit', 'hakkını aramayı bilmeyenin öğreteceği bir şey olamaz', 'yeni nesil fikri hür irfanı hür vicdanı hür öğretmenlerin eseri olacak' yazılı dövizler taşıdı.Öğretmenler adına Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Öztürk, açıklama yaptı. Öztürk, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı olarak 13 sendikanın bir araya geldiğini ve ortak hareket etme kararı aldığını söyledi. Öztürk, taleplerinin ilkinin, 19 Kasım'da yapılacak olan kariyer basamakları sınavının iptal edilmesi olduğunu ifade ederek, öğretmenlerin özlük ve maaş haklarının da iyileştirilmesini istedi. Öztürk, "Taleplerin yerine getirilmesi için, üretimden gelen gücümüzü kullanarak, uyarı niteliğinde bir eyleme imza atıyor ve bugün 1 gün süreyle iş bırakıyoruz" dedi. Öğretmenler, daha sonra dağıldı.

Görüntü dökümü:

- Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Öztürk'ün açıklaması

- Genel ve detay

Haber Kamera: Haluk KARAASLAN-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,