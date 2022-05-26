Öğretmeninin 'iffet' savunmasına mahkeme başkanından tepki - Haberler

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, F.N.Ö. (14) adlı kıza cinsel istismar ve tacizde bulunduğu suçlamasıyla 83 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan öğretmen Münir Yükselmiş (62), öğrencisinin erkek arkadaş edinmesinden dolayı iffetini korumak için kendi hayalini kurdurarak tatmin olmasını sağladığını, amacının öğrencisini korumak olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı, sanığa "Sen kimsin, iffet korumak gibi bir görevin mi var? Kaç öğrencinin iffetini korudun?" diyerek tepki gösterdi.

Keçiören ilçesindeki okulda eğitim gören F.N.Ö. adlı kız çocuğu, geçen yıl halasına, okulda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi ile hafızlık öğretmeni Münir Yükselmiş'in, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, kimseye söylememesi için tehdit ettiğini, tehditle bu eylemlerini devam ettirdiğini söyledi. Anne ve babası ayrı olan, babaannesiyle birlikte yaşayan F.N.Ö., halasına öğretmeninin cinsel içerikli mesajlarını da gösterdi. Şikayet üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Yazışmalar da savcılığa delil olarak sunuldu. Gözaltına alınan Yükselmiş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, emekliye ayrıldı.

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