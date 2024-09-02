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Öğretmenin okul bahçesinde çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobille bahçeye girdiği sırada, uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Küçük çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, hastaneye gelerek baba Yakup ile anne Eda Arslan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Öte yandan sürücü Kaya, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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