Öğretmenin Heimlich manevrasıyla öğrenci nefes aldı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir öğrencinin nefes borusuna cisim kaçtı. Öğretmenin Heimlich manevrasıyla müdahale etmesi sonucu öğrenci nefes almaya başladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde nefes borusuna cisim kaçan öğrenci, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
İlçedeki özel bir üniversiteye hazırlık kursunda kız öğrencinin boğazına cisim kaçtı.
Öğrencinin nefes alamadığını fark eden öğretmen, Heimlich manevrasıyla cismi çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı.
Öğretmenin öğrenciye müdahale anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.