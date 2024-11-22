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Öğretmenin Heimlich Manevrası ile Öğrencinin Hayatı Kurtarıldı

Öğretmenin Heimlich Manevrası ile Öğrencinin Hayatı Kurtarıldı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, nefes borusuna şeker kaçan ortaokul öğrencisi Musa Yaman, öğretmeni Özgür Geçmez'in Heimlich manevrasıyla hayata döndürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan ortaokul öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Mehmet Adil Kepolu Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi Musa Yaman'ın teneffüste yediği şeker nefes borusuna kaçtı.

Yaman'ın nefes almakta güçlük çektiğini fark eden sınıf arkadaşları, durumu okul öğretmeni Özgür Geçmez'e bildirdi.

Geçmez, Heimlich manevrasıyla şekeri çıkararak Yaman'ın rahat nefes almasını sağladı.

Öte yandan, öğretmenin öğrencisinin hayatını kurtardığı anlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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