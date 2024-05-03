Öğretmenin Doğuşu: Cumhuriyet'in 100. Yılı Etkinlikleri Kapsamında Halk Dansları Gösterisi
Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Dansları Topluluğu tarafından düzenlenen 'Öğretmenin Doğuşu' etkinliği Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde sahnelendi. Türkiye'nin farklı yörelerinin halk oyunlarından örneklerin sergilendiği etkinlikte, geleneksel halk oyunları modern bir düzenlemeyle sahneye aktarıldı.
Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Dansları Topluluğu tarafından düzenlenen "Öğretmenin Doğuşu" etkinliği Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde sahnelendi.
Gösteri, konservatuvarların halk oyunları bölümü mezunu ve Milli Eğitim Bakanlığı müzik öğretmenliği kadrosunda bulunan 50 öğretmen tarafından oluşturulan dünyanın ilk profesyonel öğretmenler halk oyunları topluluğunca sergilendi.
Etkinlikte, Türkiye'nin farklı yörelerinin halk oyunlarından örnekler izleyiciyle buluştu.
Yoğun bir ilginin olduğu etkinlikte, geleneksel halk oyunları modern bir düzenlemeyle sahneye aktarıldı.