Öğretmenin Daire Davası: 2+1'den 3+1'e Geçiş

SAMSUN'da öğretmen M.P.'nin (33) 2+1 olarak satın aldığı dairenin projede 3+1 görüldüğü, müteahhidin projeyi bozup yaklaşık 9,5 metrekarelik odayı haksız şekilde diğer daireye kattığı tespit edildi. M.P., yan dairedeki bir odanın projede olduğu gibi kendi dairesine katılması için dava açtı. Mahkeme de komşunun bir odasının M.P.'nin dairesine dahil edilmesine hükmetti.

Samsun'da yaşayan M.P. adlı öğretmen, 2020 yılında İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki apartmandan 2+1 daire satın almak için bankadan kredi başvurusu yaptı. Bankanın ekspertiz raporunda dairenin 2+1 değil 3+1 olduğu, bir odanın yan daireye katıldığı ve plana göre 95 metrekare fiili kullanım alanı olmasına rağmen 85 metrekareye düşürüldüğü tespit edildi. Kredi ile evi satın alan M.P. daha sonra avukat aracılığıyla komşuda görülen bir odanın kendi dairesine katılması için 2021 yılında 3'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dairenin sahibi M.K.'ye dava açtı. Daireye ait tapu kayıtları ve yönetim planı mahkemeye delil olarak sunuldu. Samsun 3'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi, Eylül 2024'te bilirkişi raporu ve teknik incelemeler sonucunda söz konusu odanın davacıya ait olduğuna hükmetti. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Davacıya ait bağımsız bölümün salon duvarları ile bağımsız bölüm içerisinde kalan oturma odası duvarının yaklaşık 4,5 metrekarelik bölümünün yıkılması, ayrıca yıkılan bölümden itibaren yaklaşık 2,60 metre mesafeden itibaren 3,48 metre genişlikten tavana kadar duvar örülmesi, sıvanması ve boyanması suretiyle projeye uygun eski hale getirilmesine karar verildi" denildi.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Hukuk Dairesi 10 Haziran 2024'te yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Bu karar üzerine M.P., mahkeme kararını icraya verdi, dava konusu eve usta getirip komşudaki bir odanın duvarını yıktırıp kendi evine dahil ettirdi.

'HAKSIZ ŞEKİLDE BİR ODANIN KARŞI DAİREYE KATILDIĞI TESPİT EDİLDİ'

Konuya ilişkin bilgi veren M.P.'nin avukatı Safa Koçer, "Müvekkilim 2+1 daire almak için bankadan kredi çekmek istiyor. Bankaya başvurduğunda daireye ekspertiz yolluyorlar. Ekspert raporu hazırlarken, binanın projesini incelediğinde dairenin aslında 2+1 değil de 3+1 olduğunu görüyor. O bir odanın karşı daireye katıldığını ve karşı dairenin 3+1'den 4+1'e haksız bir şekilde çıkarıldığını söylüyor. Bununla alakalı yasal yollara başvurabileceğini de müvekkilime söylüyor. Müvekkil sonra bana geldiğinde biz tabii olayı inceliyoruz. Burada yasal süreç içerisinde 'el atmanın önlenmesi' davası açıyoruz karşı daire sahibine. Mahkemece ilgili belediyenin bina projeleri incelendiğinde burada haksız bir şekilde bir odanın karşı daireye katıldığı tespit ediliyor. Mahkeme o odanın müvekkilime iadesine karar veriyor. Bu karar istinaf incelemesinden de geçerek kesinleşiyor. Daha sonrasında müvekkilimin, odasını geri almak için icraya başvuruyoruz. İcra kanalıyla da kendi çağırdığımız ustalarla bir duvarı mahkemenin kararda belirttiği noktadan kırıp, başka bir noktadan örüp, odayı kendi müvekkilimizin dairesine dahil ediyoruz. Bu şekilde müvekkilimizin dairesi 2+1'den 3+1'e çıkıyor" diye konuştu.