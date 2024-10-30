Üye Girişi
Haberler

Öğretmenin Çukur Tepkisi: Fidan Dikip Sosyal Medyada Paylaştı

Öğretmenin Çukur Tepkisi: Fidan Dikip Sosyal Medyada Paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir öğretmen, motosiklet kazası geçirdikten sonra kapatılmayan yol çukuruna fidan dikerek dikkat çekti. Sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından çukur belediye ekipleri tarafından kapatıldı.

BURSA'da yaşayan öğretmen Mehmet Bürhan (43), 5 ay önce, motosikletiyle okula giderken sokaktaki çukura girdi. Kaza yapmaktan son anda kurtulan Bürhan, kapatılmasına yönelik müracaatları sonuç vermeyince, tepki için çukura toprak döküp fidan dikti. Bürhan'ın, fidan dikerken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine ise çukur kısa sürede kapatıldı.

Kentte Kızıklar Ortaokulu'nda Fen Bilimleri Öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bürhan, 5 ay önce, kullandığı motosikletiyle okula giderken, Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi Defne Sokak'ta oluşan bir çukura girdi. Kaza yapmaktan son anda kurtulduğunu belirten Bürhan, yol üzerindeki bu çukurun kapatılması için ilgili birimlere başvuruda bulundu. Bürhan, müracaatlarına rağmen çukurun kapatılmaması üzerine tepki amacıyla, buraya, satın aldığı toprağı döküp fidan dikti. Öğretmenin, fidan dikerken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşması sonucu, çukur, belediye ekipleri tarafından yama yöntemiyle kapatıldı.

'BİRİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR'

Olası kazaların önüne geçmek için böyle tepki gösterdiğini söyleyen Mehmet Bürhan, "O kazada ben düşüp ölebilirdim. Mezarıma dikilecek olan çam fidanını ben buraya dikerek dikkat çektim. Sürekli buradan, görevli olduğum okula gidiyorum. Bu çukuru her gün görüyorum. Bunu, durumu bildirmiş olmama rağmen çukurun doldurulmadığını gördüm. En sonunda benim de aklımda, en azından ilgililerin dikkatini çekmek için, buraya böyle bir fidan dikme fikri oluştu. Çiçekçiden aldığım fidanı getirip, buraya diktim. Bunu sosyal medyada paylaştıktan sonra, eve dönerken çukurun doldurulduğunu gördüm. Böyle durumlarda çukurların kapatılması için birinin düşüp, orada kaza yapıp, ölmesi mi gerekiyor. Burayı keşke, fidan dikmeden önce kapatsalardı" diye konuştu.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Motosiklet Güncel trafik Eğitim Çevre Yaşam Bursa Kaza

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım'dan ilk mesaj: İsrail ile savaşacağız

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım'dan ilk mesaj

 CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde

Terörden gözaltına alınan başkana elindeki belgeyle sahip çıktı

 Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı

Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
Selin vurduğu İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi

Sular altında kalan ülkeden gelen son görüntüler korkunç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Ekim günün maçları nereden izlenir? Meltem Miraloğlu intihar mı etti? Meltem Miraloğlu neden intihar etti? 20 desilyon dolar kaç TL? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Ekim Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Meltem Miraloğlu öldü mü? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 30 Ekim 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 30 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 31 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Boğa, Akrep, Balık burcu yorumu! 31 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 30 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! BALKABAKLI KESTANE ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Balkabaklı Kestane çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.