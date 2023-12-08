Öğretmenin çabasıyla depremde hasar gören sınıflar yeniden faaliyete geçti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir öğretmen, depremde hasar gören bilim ve sanat sınıflarını yeniden faaliyete geçirdi. Öğretmen, hayırseverlerin katkısıyla öğrencilerin uzaya, bilime ve sanata ilgilerini artırmak için oluşturduğu sınıfları depremden etkilenmeyen bir depoya taşıdı ve burayı bilim ve sanat sınıfına dönüştürdü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğretmen Rümeysa Çevlik, ailelerin desteğiyle düzenlediği okulun deposunda, depremde hasar gören bilim ve sanat sınıflarını yeniden faaliyete geçirdi.

Kadirli ilçesine bağlı Kayasuyu köy ilkokulunun bahçesinde yer alan ana sınıfı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar aldı.

Okulda ana sınıfı öğretmeni olarak görev yapan Çevlik'in, hayırseverlerin katkısıyla öğrencilerin uzaya, bilime ve sanata ilgilerini artırmak için oluşturduğu iki sınıf da depremlerden etkilendi.

Öğretmen Çevlik, hasarlı binadaki iki sınıftan kurtardığı malzemeleri, depremde hasar almayan okulun ilkokul bölümündeki depoya taşıdı.

Velilerin de desteğiyle depoyu düzenleyerek bilim ve sanat sınıfı haline getiren Çevlik, öğrencilerinin hayallerini geliştirmeye devam ediyor.

Ana sınıfı öğretmeni Rümeysa Çevlik, AA muhabirine, çocukların sanatsal ve bilimsel yönden gelişmesi için oluşturduğu iki sınıfın depremlerden etkilendiğini söyledi.

Anaokulunun bulunduğu binaya yıkım kararı verilmesiyle büyük üzüntü yaşadığını anlatan Çevlik, "Ben bir öğretmendim ve pes edemezdim. 'Çocuklar yeni eğitim öğretim dönemine başlayacaklar, tekrardan bir sınıf oluşturmam lazım' dedim. İlkokul binamızda depo olarak kullanılan soğuk bir sınıfı sıcacık bir hale getirmeye çalıştım." diye konuştu.

Çevlik, depodan oluşturduğu yeni sınıfının bir köşesine bilim ve sanat sınıfından kurtarabildiği materyalleri de koyduğunu belirtti.

Oluşturduğu yeni sınıfın birtakım eksikleri olmasına rağmen öğrenciler için güzel bir bilim ve sanat atölyesi haline geldiğini anlatan Çevlik, şöyle konuştu:

"Tekrardan çocukların hayallerini yeşertmek istiyorum. Çünkü sanat atölyesini de uzay bilim sınıfını da çocukların hayalleri için yapmıştık. Onların hayallerinin yıkılmasına gönlüm elvermez. Elimden geldiğince, yapabildiğim kadarıyla tekrar onları yeşertmeye çalışacağım. Çocuklarla, velilerimle birlikte tekrar atölye derslerimizi yapacağız."

Çevlik, şu anda depodan dönüştürdükleri dersliğin yanı sıra okulun bahçesindeki "Doğadaki Sınıf"ta da etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Doğa ile uyumlu, geri dönüştürülebilen ve evlerde kolaylıkla bulunabilen malzemelerden oluşturduğu doğadaki sınıfta öğrencileriyle kitap okuyarak drama çalışmaları yaptıklarını belirten Çevlik, depremden önce oluşturduğu bu sınıfın Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 14. sezonunun "fark yaratanı" olarak seçildiğini kaydetti.