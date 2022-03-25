Öğretmenin ata tohumu sevgisi öğrencilerinin elinde fideye dönüşüyor

Trabzon'da sınıf öğretmeni Pınar Binan, öğrencilerine okul bahçesine diktikleri ata tohumlarından üretilen fidelerle üretimin önemini anlatıyor.

Sürmene ilçesindeki Aşağı Aksu İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Binan, yaklaşık 3 yıl önce "Arka Bahçede Hayat Var" adlı proje hazırladı.

Proje kapsamında Binan, ailesinden ve çevresinden temin ettiği ata tohumlarını öğrencileriyle okul bahçesine dikerek çeşitli sebze fideleri yetiştirip hasat yapmaya başladı.

Öğrencilerin ilgisi ve velilerin desteğiyle bir süre sonra projeyi büyütmeye karar veren Binan, sosyal medya hesapları açarak ata tohumuyla ilgilenen kişilerle irtibata geçip stokunu her geçen gün artırdı.

İlçedeki okullarda öğretmen ve yöneticilere projeyle ilgili bilgi veren Binan, fide üretimini hızlandırabilmek için okul bahçesine diğer öğretmenlerin desteğiyle sera kurdu.

Böylece öğrencileriyle ata tohumlarından daha verimli sebze ve meyveler almayı hedefleyen Pınar öğretmen, yaz sezonunun ardından okulda tohum bankası kurmayı amaçlıyor.

Pınar Binan, AA muhabirine, kendi balkonu ve bahçesinde başlayan fide yetiştiriciliği sevgisini öğrencileriyle paylaşmak istediğini söyledi.

Öğrencilerin ata tohumu ve bilinçli beslenmeye ihtiyaçları olduğunu ifade eden Binan, "Yaklaşık 3 sene önce okulumuzun arka bahçesinde elimdeki ata tohumlarıyla projeye başladık. Çocukların çok ilgisini çekti. Kendi isimleriyle yetiştirdikleri tohumlar onları çok mutlu etti. Bu bize yetmedi ve daha büyük bahçe ihtiyacı doğdu. Daha büyük bir bahçe yaparak 50 kamyona yakın toprak getirdik." diye konuştu.

Binan, bahçe büyüyünce ata tohumu ihtiyacının da arttığını belirterek şöyle devam etti:

"Anneannem ve babaannemden kalan tohumlarla devam ediyordum. 'Arka bahçede hayat var' adında sosyal medya hesapları açtık. Bu hesaplar sayesinde atalık tohumlarla ilgilenen insanlarla tanıştım. Projemi anlatınca çok mutlu oldular ve çok sayıda ata tohumu elde ettim. Okulumuzun arka bahçesinde öğrencilerimle bunları çoğaltmaya başladık."

Öğrencileriyle yetiştirdiği fidelerden ilk hasadı yaparken ilginç anılar yaşadıklarını anlatan Binan, "İlk hasadımız turptu. Öğrencilerle topladık ve sınıfımıza gittik. Öğrencilerimden, 'Ben ömrümde turp yemedim, hiç sevmem ama bunlar çok güzel olmuş.' tepkilerini alınca mutluluk duydum. Bu sene 3. yılımız. Salgın nedeniyle çok fazla etkin olamadılar ama mümkün olduğu kadar öğrenciler bu işin içerisindeydiler." ifadesini kullandı.

"Fideleri öncelikle velilerle paylaştık"

Binan, bu eğitim öğretim yılında da ekim ve dikim işlemlerini öğrencilerle aralıksız sürdürdüklerini aktararak şunları kaydetti:

"Kışlık ekimlerimiz iklim koşullarından dolayı fazla olmadı. Ancak yazlık ekimlerimiz için hazırlıklarımıza başladık. Domates, patlıcan, biber tohumlarını ektik ve devam ediyoruz. Zamanı geldiğinde bütün tohumlarımızı bahçemizle buluşturacağız. Özellikle velilerimizden çok güzel karşılıklar aldım, her konuda beni desteklediler. Çocuklarının bu işten çok mutlu olduğunu söylediler. Burada yetiştirdiğimiz fideleri öncelikle velilerimizle paylaştık. Bizim okulumuz köy okulu ve öğrencilerimizin birçoğu köylerde oturuyor. Gelip seramızdan fideleri aldılar ve kendi bahçelerinde yetiştirmeye başladılar."

İlçe sakinleriyle de fide ve tohumları paylaştıklarını belirten Binan, "Bahçemizde geçen sene 500, seramızda 3 bin 500 ile 4 bin arasında fide yetiştirdik. Bu sene 5 binden fazla fide yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Binan, geçen sene 60'a yakın domates çeşidi çoğalttıklarına işaret ederek, "Ama tadına bakmadığımız domateslerimiz oldu. Çünkü bir ya da iki fide ve bunların hepsinin tohumunu almamız gerekiyor. Böylece 10 tohum 100 tohum oldu. Bu şekilde de birçok insanla paylaştık. Sadece Sürmene'deki insanlarla değil Türkiye genelinde de paylaştık. Bu sene içerisinde ata tohumu bulunan yaklaşık 100 kargo gönderdim." şeklinde konuştu.

Pınar Binan, 700'ün üzerinde ata tohumu çeşidinin bulunduğunu, bu sayıyı yaz sezonunun ardından artırarak okulda tohum bankası oluşturmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

Öğrenciler projeden memnun

Tohum ekimine öğretmeniyle gelen 2. sınıf öğrencisi Ceyda Çağlar da 1. sınıfta başladıkları tohum dikme ve yetiştirme çalışmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Öğretmenimiz pembe domates tohumu dikeceğimizi söyleyince çok sevinmiştim. Sonra bana gelen pembe domates tohumunu dikmiş ve büyütmüştüm." diye konuştu.

Muhammet Ali Seymen de ilk defa tohum dikmesinden dolayı çok sevindiğini, toprakla uğraşmaktan keyif aldığını söyledi.

Bilge Nisa Danışmaz, büyüdüğü zaman da tohum yetiştirmek istediğini vurgulayarak, "Öğretmenimiz bize tohumlar getirdi. Sonra onlar fide oldular ve bahçemize ektik. Buraya ektikten sonra büyüdüler, biz de onları toplayıp yedik. Sonra onların tohumlarıyla yeniden dikim yaptık, çok eğlenceliydi." ifadesini kullandı.