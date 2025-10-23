Haberler

Öğretmene Yapılan Saldırıya İlişkin Gerçeğe Aykırı İddialar Reddedildi

Öğretmene Yapılan Saldırıya İlişkin Gerçeğe Aykırı İddialar Reddedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya'da bir öğretmene yapılan tokatlı saldırı sonrası, öğretmenin avukatı tarafından gerçeğe aykırı iddialara karşı basın açıklaması yapıldı. Avukat, öğretmenin itibarı ve hakları için yasal işlem başlatacaklarını duyurdu.

'GERÇEĞE AYKIRI İDDİALAR YAYILDI'

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğrenci velisinin okul koridorunda tokat attığı sınıf öğretmeni Z.Ö.'nün avukatı Bihter Gönültaş basın açıklaması yaptı. Eğitim-İş Sendikası Antalya Şube binasında konuşan Gönültaş, "Müvekkilim görevini özveriyle yapan bir öğretmendir. Yaşanan saldırı, eğitim ortamında hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir eylemdir" dedi.

Saldırıya uğramasının ardından müvekkili hakkında gerçeğe aykırı iddiaların dolaşıma sokulduğunu öne süren Gönültaş, "Öğrenciye şiddet uyguladığı yönünde tamamen asılsız ve mesnetsiz iddialar yayılmıştır. Bu paylaşımlar Türk Ceza Kanunu'nda hakaret ve iftira suçlarını oluşturur. Bu haber ve paylaşımlar, soruşturmanın gizliliği ile lekelenmeme hakkının ihlalidir. Müvekkilimin onuru, itibarı ve kişilik hakları bu yalan haberlerle açıkça zedelenmiştir. Basın hakkı kötüye kullanılmaktadır" diye konuştu.

Öğretmen hakkında linç kampanyası yürütülmesinin hukuken ve vicdanen kabul edilemeyeceğini söyleyen Gönültaş, "Basın özgürlüğü hiçbir şekilde kişilik haklarını ihlal etme ve gerçeği çarpıtma özgürlüğü değildir. Müvekkilimin itibarını zedeleyen, gerçeğe aykırı yayın ve paylaşımlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
İsrail'in 'Batı Şeria' kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki! Aralarında Türkiye de var

İsrail'in skandal kararına tepkiler büyüyor! Aralarında Türkiye de var
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Gelecekte yeniden aday olacak deniyordu! Ali Koç'tan bomba hamle

Gelecekte yine aday olacak deniyordu! Ali Koç'tan bomba hamle
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı

Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları

Görüntü Galatasaray maçından!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.