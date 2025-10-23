Öğretmene Yapılan Saldırıya İlişkin Gerçeğe Aykırı İddialar Reddedildi

'GERÇEĞE AYKIRI İDDİALAR YAYILDI'

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğrenci velisinin okul koridorunda tokat attığı sınıf öğretmeni Z.Ö.'nün avukatı Bihter Gönültaş basın açıklaması yaptı. Eğitim-İş Sendikası Antalya Şube binasında konuşan Gönültaş, "Müvekkilim görevini özveriyle yapan bir öğretmendir. Yaşanan saldırı, eğitim ortamında hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir eylemdir" dedi.

Saldırıya uğramasının ardından müvekkili hakkında gerçeğe aykırı iddiaların dolaşıma sokulduğunu öne süren Gönültaş, "Öğrenciye şiddet uyguladığı yönünde tamamen asılsız ve mesnetsiz iddialar yayılmıştır. Bu paylaşımlar Türk Ceza Kanunu'nda hakaret ve iftira suçlarını oluşturur. Bu haber ve paylaşımlar, soruşturmanın gizliliği ile lekelenmeme hakkının ihlalidir. Müvekkilimin onuru, itibarı ve kişilik hakları bu yalan haberlerle açıkça zedelenmiştir. Basın hakkı kötüye kullanılmaktadır" diye konuştu.

Öğretmen hakkında linç kampanyası yürütülmesinin hukuken ve vicdanen kabul edilemeyeceğini söyleyen Gönültaş, "Basın özgürlüğü hiçbir şekilde kişilik haklarını ihlal etme ve gerçeği çarpıtma özgürlüğü değildir. Müvekkilimin itibarını zedeleyen, gerçeğe aykırı yayın ve paylaşımlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.