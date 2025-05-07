Öğretmenden Örnek Davranış: Gelibolu'dan Doğubayazıt'a Kitap ve Oyuncak Gönderimi
Gelibolu'daki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni Hatice Yakın, öğrencileriyle birlikte Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir ilkokula kitap ve oyuncak gönderdi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda görev yapan öğretmen Hatice Yakın ile öğrencileri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir ilkokula kitap ve oyuncak gönderdi.
Doğubayazıt'taki Bardaklı Hüsnü M. Özyeğin İlkokulunda 2019-2022 yılları arasında görev yapan Hatice Yakın, tayin olduğu Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda mesleğini sürdürüyor.
Okuldaki, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" adlı projede görev alan Yakın, öğrencileriyle birlikte kitap ve oyuncak topladı.
Toplanan kitap ve oyuncaklar kutulanarak, kargo aracılığıyla Bardaklı Hüsnü M. Özyeğin İlkokuluna gönderildi.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel