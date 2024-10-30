Öğretmenden Çukur Tepkisi: Fidan Dikti, Çukur Kapatıldı

BURSA'da yaşayan öğretmen Mehmet Bürhan (43), 5 ay önce, motosikletiyle okula giderken sokaktaki çukura girdi. Kaza yapmaktan son anda kurtulan Bürhan, kapatılmasına yönelik müracaatları sonuç vermeyince, tepki için çukura toprak döküp fidan dikti. Bürhan'ın, fidan dikerken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine ise çukur kısa sürede kapatıldı.

Kentte Kızıklar Ortaokulu'nda Fen Bilimleri Öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bürhan, 5 ay önce, kullandığı motosikletiyle okula giderken, Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi Defne Sokak'ta oluşan bir çukura girdi. Kaza yapmaktan son anda kurtulduğunu belirten Bürhan, yol üzerindeki bu çukurun kapatılması için ilgili birimlere başvuruda bulundu. Bürhan, müracaatlarına rağmen çukurun kapatılmaması üzerine tepki amacıyla, buraya, satın aldığı toprağı döküp fidan dikti. Öğretmenin, fidan dikerken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşması sonucu, çukur, belediye ekipleri tarafından yama yöntemiyle kapatıldı.

'BİRİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR'

Olası kazaların önüne geçmek için böyle tepki gösterdiğini söyleyen Mehmet Bürhan, "O kazada ben düşüp ölebilirdim. Mezarıma dikilecek olan çam fidanını ben buraya dikerek dikkat çektim. Sürekli buradan, görevli olduğum okula gidiyorum. Bu çukuru her gün görüyorum. Bunu, durumu bildirmiş olmama rağmen çukurun doldurulmadığını gördüm. En sonunda benim de aklımda, en azından ilgililerin dikkatini çekmek için, buraya böyle bir fidan dikme fikri oluştu. Çiçekçiden aldığım fidanı getirip, buraya diktim. Bunu sosyal medyada paylaştıktan sonra, eve dönerken çukurun doldurulduğunu gördüm. Böyle durumlarda çukurların kapatılması için birinin düşüp, orada kaza yapıp, ölmesi mi gerekiyor. Burayı keşke, fidan dikmeden önce kapatsalardı" diye konuştu.