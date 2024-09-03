MEB Genel Müdürü Cevdet Vural, Kırıkkale'de Eğitimcilerle Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Kırıkkale'de okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vural, beraberindeki İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Daire Başkanı Yasin Vural ve İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın'la TOKİ Şehit Nazir Elitok İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı.

Daha sonra kent merkezindeki bazı okullarda öğretmenlerle bir araya gelerek değerlendirmede bulunan Vural, ardından Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen "Köklerden Geleceğe" temalı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Programı'na katıldı.

Vural, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Gelişen teknolojiyle eğitimde de yeni yeni ihtiyaçlar ortaya çıktığını aktaran Vural, "Bu nedenle müfredatta zaman için değişikliğe gidilmesi normal bir süreç. Yaşanılan bir sorun karşısında çözümler üretmemiz gerekiyor. Hem araç gereç hem de içerik yönünden değişikliklerin olması normal bir durum. Eğitimciler olarak bu değişikliklere uyum sağlayabilmek için kendimizi güncellememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.