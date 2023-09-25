Öğretmen, Yaralı Köpeği Tedavi Ettikten Sonra Koruma Altına Aldı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir öğretmen, ana yol kenarında yaralı halde bulduğu köpeğin tedavisini yaptırdıktan sonra koruma altına aldı.

Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Emine Kadıoğlu Uluçay, dün aracıyla Bafra'dan Samsun'a giderken 19 Mayıs ilçe girişinde ana yol kenarında kaldırımda yatan köpeği gördü. Aracını park edip yanına gittiğinde, köpeğin ayağa kalkamadığını fark etti. Aracına aldığı köpeği 19 Mayıs ilçesinde veterinere götürdü. Burada yapılan kontrolde sağ kalçasında kırık tespit edildi. Veteriner, tedavisinin yapılması için röntgen çekilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine yaralı köpekle birlikte Bafra'ya gelen öğretmen, özel bir veteriner kliniğine giderek köpeğin tedavisini yaptırdı.

Tedavisinin ardından ismini Engiz koyduğu köpeği okul bahçesinde hazırladığı alanda koruma altına aldı. - SAMSUN