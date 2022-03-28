"Öğretmen ve Yönetici Eğitiminde İşbirliği Protokolleri" imzalandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, öğretmen ve yöneticilerin eğitimlerine ayırdıkları bütçeyi her geçen yıl artırdıklarını belirterek, "2022 yılında merkezi bütçeden mesleki gelişim için ayırdığımız 9 milyon 958 bin liralık bütçeyi 28 kat artırarak 282 milyon liraya çıkardık." dedi.

Aşkar, MEB Tevfik İleri Salonu'nda Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (EFDEK), Türk Dil Kurumu (TDK), Türk Tarih Kurumu (TTK) ile düzenlenen "Öğretmen ve Yönetici Eğitiminde İşbirliği Protokolleri" imza törenine katıldı .

MEB olarak 7 yıl aradan sonra aralık ayında düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası'nda üç temel hedef ortaya koyduklarını, "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ile "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi"nin bu hedeflerden olduğunu aktaran Aşkar, eğitimi bir gelecek meselesi olarak gördüklerini ifade etti.

Aşkar, bu geleceği inşa edecek yegane unsurun da öğretmenler olduğuna işaret ederek, "Ülkemizin rekabet gücünü, toplumsal ve bireysel refahı artırmak için eğitimin niteliğini artırmak durumundayız. Bu nedenle önceliklerimizden biri öğretmenlerimizin niteliklerinin artırılmasıdır." diye konuştu.

Öğretmen ve yöneticilerin bireysel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için çok sayıda eğitim düzenlediklerini, bilgi ve becerilerini geliştirmeye çalıştıklarını dile getiren Aşkar, her geçen yıl bu eğitimlerin niteliğini ve niceliğini artırarak geleceği sağlam bir zemin üzerine inşa etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Bakan Yardımcısı Aşkar, bu bağlamda gerek mevzuat gerekse mali boyutta çeşitli düzenlemeler yaptıklarını belirterek, bu ay yeni Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği'ni yayımlayarak öğretmen eğitiminde yeni yaklaşımları hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda Öğretmen-Yönetici Hareketlilik Programı, Okul Temelli Mesleki Gelişim ve Mesleki Gelişim Toplulukları uygulamalarına başlayacaklarını belirten Aşkar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu programlarla öğretmen ve yöneticilerimiz okul ziyaretleriyle iyi örnekleri yerinde görüp hızla kendi okullarına aktarabilecek, okullarımız artık öğretmenlerin talepleri doğrultusunda mesleki gelişim faaliyeti düzenleyebilecek, meslektaşları ve eğitim görevlileri ile buluşarak uygulamaya dönük becerilerini geliştirebilecek. Elbette bu eğitimlerin mali bir boyutu, bütçesi var.

Biz Bakanlık olarak öğretmen ve yöneticilerimizin eğitimlerine ayırdığımız bütçeyi her geçen yıl artırıyoruz. 2022 yılında merkezi bütçeden mesleki gelişim için ayırdığımız 9 milyon 958 bin liralık bütçeyi 28 kat artırarak 282 milyon liraya çıkardık."

"Destekler öğretmenlerimizin niteliğinin artırılmasında en büyük desteğimiz"

Aşkar, eğitimin ortak paydasının, geleceği belirleyen en önemli etken olduğunun altını çizerek, bu nedenle tüm bu çalışmaları yaparken TÜBİTAK, EFDEK, TÜBA, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi alanında uzman kurum ve kuruluşlarla iş birliği protokolleri imzaladıklarını vurguladı.

Bu protokoller kapsamında, hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması, görsel, basılı ve dijital eğitim içeriklerinin üretilmesi, uzman, kitap ve süreli yayın temini, proje, yarışma, eğitim organizasyonu ile Türk dili ve Türk tarihi bilincinin geliştirilmesi konularında destekler aldıklarını ifade eden Aşkar, şunları kaydetti:

"Alanın uzmanından gelen bu destekler bizim için çok önemli. Öğretmenin niteliği, eğitimin ve gelecekteki insan kaynağımızın niteliğini belirliyor. İşin ehli kurum ve kuruluşlardan aldığımız bu destekler öğretmenlerimizin niteliğinin artırılmasında en büyük desteğimiz.

'Bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar' diye bir atasözümüz var. Biz bu iş birlikleri ile eksikliklerimizi tamamlıyor, öğretmen eğitimlerinde daha iyiye doğru yol alıyoruz. Bu yolda bizimle olan, sorumluluk alan, öğretmenlerimizin bireysel ve mesleki gelişimlerine katkı sunan ve eğitimlerin gerçekleştirilmesine destek olan herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."

İş birliği protokolünde yer alan kurum ve kuruluşların başkanları değerlendirmelerde bulunarak, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Aşkar ile katılımcı kurum ve kuruluşların başkanlarınca "Öğretmen ve Yönetici Eğitiminde İşbirliği Protokolleri" imzalandı.