Öğretmen, sokak köpeklerinin saldırdığı tavuğu kurtardı

MANİSA'da, öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak amacıyla ilkokulun bahçesine kurulan kümese saldıran sokak köpeklerinin peşine düştüğü tavuğu, nöbetçi öğretmen Tuncay Kafalı kurtardı. O anların, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 29 Kasım günü saat 08.30 sıralarında Şehzadeler ilçesindeki 1100 öğrencisi bulunan Gediz İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun bahçesine giren 3 sokak köpeği, öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak amacıyla okulun bahçesindeki kümeste beslenen tavuklara saldırdı. Köpekler can havliyle kaçışan tavukların peşine düştü. Tavuklardan biri uçarak okul binasına doğru gitti. Yaklaşık 200 metre uçmasına rağmen köpekler tavuğun peşini bırakmayıp, bahçedeki öğrencilerin arasına dalan tavuğu kovalamayı sürdürdü. Panik yaşayan öğrencilerden bazıları kaçıştı. Bu sırada okulun giriş kapasındaki nöbetçi öğretmen Tuncay Kafalı, durumu fark edip, köpeklerin peşinden gidip, kovalayarak tavuğu kurtardı. Okuldaki çalıların altına gizlenen tavuğu saklandığı yerden alan Kafalı, kümese bıraktı. Tavuğun kurtarılması öğrencileri sevindirirken, o anların okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Öğrencileri tarafından okulda kahraman ilan edilen 19 yıllık öğretmen Tuncay Kafalı, yaşananları anlatıp, "Bu tavuklar, öğrencilerimiz tarafından çok seviliyor. Onlar tarafından beslenip, bakımları yapılıyor. Öğrenciler tavuğu köpeklerden kurtarmama çok sevindi" dedi. (DHA)