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Öğretmen Müdür Yardımcısına Silah Çekti

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Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim dersi öğretmeni Serdar Alagöz, okul müdürüne tayin tehdidi sonrası müdür yardımcısına silah çekerek tartışma çıkardı. Gözaltına alınan öğretmenin psikolojik durumu iyi değil.

ETİLER'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısına silah çektiği için gözaltına alınan Bilişim dersi öğretmeni Serdar Alagöz (34) adliyeye sevk edildi. Şüpheli öğretmenin ifadesinde, ay başında yapılan bir toplantıda okul müdürünün kendisini tayin ettirmekle tehdit ettiğini, ardından hakaretlerde bulunmasından dolayı saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir baskı gördüğünü öne süren Bilişim Öğretmeni Serdar Alagöz (34), okula ruhsatsız tabanca ve bıçak ile geldi. Öğretmen okul müdürünü odasında bulamayınca kadın müdür yardımcısına silah çekti. Çıkan tartışmada öğretmen silahını ateşledi ancak tutukluk yaptı. Bunun üzerine koşarak dışarıya çıkan öğretmen, doldur boşalt yaptığı sırada silah ateş aldı. Kantindeki görevlilerin müdahale ettiği öğretmen, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TAYİN ETTİRMEKLE TEHDİT ETTİĞİ İÇİN YAPMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde gece boyu sorgulanan öğretmen Serdar Alagöz'ün psikolojik durumunun iyi olmadığı ancak herhangi bir ilaç kullanmadığı ya da tedavi görmediği belirlendi. Poliste verdiği ifadesinde 5 yıl önce eşinden ayrıldığını söyleyen Serdar Alagöz, 2 yıldır görev yaptığı okulda sürekli mobinge maruz kaldığını anlattığı öğrenildi. Şüpheli öğretmen, 2 Ekim 2024 tarihinde yapılan bir toplantıda okul müdürünün kendisini tayin ettirmekle tehdit ettiğini ardından hakaretlerde bulunduğu iddia etti. O toplantının ardından okul müdürüne karşı düşmanlığının arttığını anlatan Alagöz, olayı bundan sonra gerçekleştirmeye karar verdiğini söylediği öğrenildi.

Gasp Büro Amirliğinde, Silahı nereden buldunuz sorusuna net bir cevap vermeyen Serdar Alagöz'ün, her sorulduğunda başka bir kişinin adını verdiği öğrenildi. Öğretmenin çantasında ise oyuncak bir tabanca, 3 bıçağın yanı sıra soğan ve patates çıktığı belirtildi. Şüpheli öğretmenin olay günü derslerinin olduğunu söyleyerek bir yanda da müdürü beklediğini ancak daha sonra kızının rahatsızlığından dolayı gelmediğini öğrendiğinde müdür yardımcısının odasına girdiğini anlattı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öğretmen Müdür Yardımcısına Silah Çekti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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