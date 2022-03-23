Öğretmen, kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı (2)
Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TUTUKLANDIDüzce'de, lisede müdür başyardımcısı A.A.'yı bıçakladıktan sonra gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen öğretmen Bahadır Barış Bostancı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
DÜZCE (DHA) - TUTUKLANDI
Düzce'de, lisede müdür başyardımcısı A.A.'yı bıçakladıktan sonra gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen öğretmen Bahadır Barış Bostancı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel