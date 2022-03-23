Öğretmen, kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı (2) - Haberler

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Öğretmen, kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı (2)

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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Öğretmen, kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı (2)

TUTUKLANDIDüzce'de, lisede müdür başyardımcısı A.A.'yı bıçakladıktan sonra gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen öğretmen Bahadır Barış Bostancı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DÜZCE (DHA) - TUTUKLANDI

Düzce'de, lisede müdür başyardımcısı A.A.'yı bıçakladıktan sonra gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen öğretmen Bahadır Barış Bostancı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

Bostancı, Düzce, Güncel, Haberler

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