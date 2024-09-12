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Öğretmen Heimlich manevrasıyla öğrenciyi kurtardı

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Erzurum'da bir ortaokulda boğazına yiyecek takılan öğrenci, öğretmeni tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Öğrenci ve öğretmenin müdahale anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ERZURUM'da ortaokulda boğazına yiyecek takılan öğrenci, öğretmeni Cem Bilal Kaya (44) tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Olay dün saat 10.00 sıralarında Yakutiye ilçesindeki Sabancı Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Yusuf Eren Göktaş'ın teneffüste yediği ketenin parçası nefes borusuna kaçtı. Göktaş'ın durumunu fark eden arkadaşları, koridordaki Fen Bilimleri Öğretmeni Cem Bilal Kaya'ya haber verdi. Kaya, öğrenciye Heimlich manevrasıyla müdahale etti. Cismin boğazından çıkmasıyla öğrenci rahat nefes almaya başlarken, öğretmenin müdahale anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Öğretmen Cem Bilal Kaya, üçüncü ders teneffüsünün sonunda bir öğrencinin ek binanın üst katından koşarak geldiğini belirterek, "Sadece 'Bir çocuk boğuluyor' lafını duyarak, koşmaya başladım. Yusuf Eren'in yüzünü görmedim. Sadece bir kıvranan çocuk gördüm. Heimlich manevrasını daha önceki okulumda da bir öğretmen arkadaşıma yaparak ona yardımcı olmuştum. O aklıma geldi. Öğrencimiz herhalde kete yemiş. Keteden dolayı hamur yapışmış. Tek parça halinde çıkmadı. Yaklaşık 3 dakika müdahalede bulundum. Ama Allah'a çok şükür öğrencimizin sağlığı sıhhati yerinde. Türk milletinin evlatları bizlere emanet. Onların canları sağ olsun. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, devletimizin, milletimizin hizmetindeyiz. Ben sadece görevimi yapmaya çalıştım. Korktum. Heimlich manevrasında 2-3 manevra sonunda katı bir cisim olsa hemen çıkıyor ama hamur yapıştığı için bayağı bir zorlandım. 2-3 parça çıktıktan sonra 2 dakika müdahalenin sonunda baktım ki diyafram kası zarar görecek ondan korktum. Bu sefer sıra istedim. Sıraya yatırdım yer çekimi etkisinden faydalanarak çıkartmaya çalıştım. Allah'a şükür evladımızı kurtardık."

'BİR AN GİDİYORUM, SANDIM'

Yusuf Eren Göktaş öğretmenine teşekkür ederek, "Bir an öleceğimi düşündüm. Çok panik oldum. Öğretmenim Heimlich manevrası yapıyor ve hamur yapıştığı için çıkmıyor. Bir an gidiyorum sandım ama hocam sağ olsun beni kurtarmayı başardı. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Okul bahçesinde öğretmenleri Cem Bilal Kaya'yı alkışlar eşliğinde omuzlarına alan öğrenciler, "Cem Hocam" diyerek sloganlar atarken, meslektaşları da pencereden alkışladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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