Öğretmen Heimlich Manevrasıyla Öğrencisini Kurtardı
Elazığ'da, nefes borusuna kağıt kaçan öğrenci Muhammed A., öğretmeni Cihan Demir'in Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olay, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
ELAZIĞ'da nefes borusuna kağıt kaçan Muhammed A.'yı öğretmen Cihan Demir, Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün 13.00 sıralarında merkezdeki Gazi Kamil Ayhan Ortaokulu'nda meydana geldi. Muhammed A.'nın nefes borusuna kağıt kaçtı. Olayı gören öğretmeni Nazire Esen, öğrencisini sınıftan çıkarıp, ilk yardım eğitimi alan meslektaşı Cihan Demir'den yardım istedi. Demir, Heimlich manevrası yapıp Muhammed A.'nın yeniden nefes almasını sağladı. Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, öğretmenin müdahale anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,