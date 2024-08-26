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Öğretmen Fıstık Bahçesinde Tabancayla Vurularak Öldürüldü

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde öğretmen Yasin Kayran'ın fıstık bahçesinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulunduğu ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan öğretmen Yasin Kayran'ın (24), aracına aldığı madde bağımlısı Ahmet Elçi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Olay, pazar günü öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hacılar Mahallesi'ndeki bir fıstık bahçesinde meydana geldi. Çiftçiler, bahçede hareketsiz yatan kişiyi fark ederek vücudundaki kanı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kişinin öğretmen Yasin Kayran olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Yeni nişanlandığı öğrenilen Yasin Kayran'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Cinayette kurban gittiği belirlenen öğretmenin ölümüyle ilgili İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın talimatıyla, özel olarak oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, cinayet şüphelisini yakalamak için titiz bir çalışma yürüttü. Cinayet şüphelisi Ahmet Elçi'nin, Kayran'a ait 63 EN 574 plakalı otomobili gasbederek olay yerinden kaçtığını belirleyen JASAT ekipleri, Elçi'yi kanlı elbiseler içinde öğretmene ait cüzdan para ve suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

'OTOSTOP YAPTIM'

Jandarmada verdiği ifadede, Şanlıurfa'dan Bozova'ya gitmek için yolda otostop yaptığını belirten Ahmet Elçi, ölen Yasin Kayran'ın kendisini aracına aldığını belirtti. Daha sonra Elçi, işlediği cinayeti sarhoş olduğu için hatırlamadığını ileri sürdü. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Ahmet Elçi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa Bozova Olay Suç Güncel Haberler

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