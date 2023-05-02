Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve UNICEF işbirliğinde yapılan "Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi" projesinin açılışı yapıldı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, bir otelde düzenlenen açılış töreninde, bakanlığın son dönemde okul öncesi eğitim, mesleki eğitim ve öğretmenlerin mesleki gelişimi olmak üzere üç alanda yoğunlaştığını hatırlatarak, "Öğretmenlik Meslek Kanunu" ile öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirildiğini kaydetti.

Aşkar, özellikle öğretmen eğitimlerine önem verilerek, hizmet içi eğitim yönetmeliğinde güncellemeye gidildiğini bildirdi.

Okul temelli mesleki gelişim ile öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının okul bazında ve hatta bireysel olarak her bir öğretmen özelinde karşılanabilir hale geldiğini anlatan Aşkar, Öğretmen Bilişim Ağı'nın (ÖBA), öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini uzaktan eğitim yoluyla desteklemek için uygulamaya alındığını, öğretmenlerin 2022'de 9 milyon 456 bin, yılbaşından itibaren 2 milyon 326 bin mesleki gelişim faaliyetlerine katıldıklarını kaydetti.

"MEB'in dijital eğitim verebilme kapasitesi güçlendirilecek"

Dijital teknoloji ile eğitim ve öğretimin tüm aşamalarında kişiselleştirilmiş, esnek ve öğrenci merkezli öğrenmeye odaklanılabileceğini belirten Aşkar, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızca ülkemizin ve dünyanın geçmekte olduğu süreçler göz önünde bulundurularak öğretmenlerimizin dijital eğitim becerilerinin desteklenmesi, dijital eğitime yönelik çalışmaların bir bütünlük içinde ilerlemesi amacıyla Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi Projesi hayata geçirilmiştir. Söz konusu projeyle öğretmenlerin dijital eğitim becerilerinin artırılması, MEB'in dijital eğitim verebilme kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır."

"Öğretmen ve okul yöneticileri için eğitim modülleri oluşturulacak"

Aşkar, proje kapsamında Ankara, İstanbul, Yalova, İzmir, Rize, Mersin, Erzurum ve Gaziantep'te öğretmen öğrenme laboratuvarlarının kurulacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"Projeyle öğretmen ve okul yöneticileri için eğitim modülleri oluşturulacak. Gerçekleştirilen eğitimlerde 200 bin öğretmen, okul yöneticisi ve diğer eğitim personelinin yararlanması hedeflenmektedir. Oluşturulan dijital eğitim ekosistemi içerisinde dijital eğitim becerileri ile donanmış öğretmenler sayesinde öğrencilere daha etkili bir eğitim öğretim imkanı sunulacak ve nihayetinde daha iyi öğrenci öğrenme çıktılarıyla karşılaşılacaktır."

Törene, UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Paolo Marchi ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural da katıldı.